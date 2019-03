© foto di J.M.Colomo

Barcellona in vantaggio sul Lione al 18'. È Lionel Messi a sbloccare la sfida su calcio di rigore, concesso dall'arbitro Marciniak per l'atterramento di Denayer ai danni di Suarez (in realtà sembra essere l'uruguaiano a cercare l'avversario). Perfetta la trasformazione del 10 di casa, che batte Lopes col cucchiaio.