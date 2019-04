Da quando Buffon non gioca più. United fatale, PSG insiste per De Gea

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'impressione è che l'errore contro il Manchester United abbia segnato la fine dell'esperienza di Gianluigi Buffon al Paris Saint-Germain. O almeno l'inizio del distacco tra le parti, perché Super-Gigi non ha più visto il campo da quella sera. Dall'eliminazione in Champions, infatti, il club francese ha già mosso passi importanti verso la prossima stagione perché - nonostante l'ennesima Ligue 1 in cassaforte - il vero sogno dei transalpini è la Champions. Un'ossessione, forse più che a Torino sponda Juventus. E allora la dirigenza del PSG non vuole badare a spese per il futuro, ruolo di portiere compreso. A farne le spese può essere l'estremo difensore italiano, approdato all'ombra della torre Eiffel la scorsa estate con un contratto annuale con opzione per un altro campionato. Ma l'onta della prematura eliminazione deve portare a qualche addio eccellente e in lista di sbarco, secondo quanto filtra dalla Francia, c'è anche Buffon. Perché il PSG sarebbe pronto a tesserare David de Gea, portiere proprio del Manchester United da tempo desideroso di confrontarsi con altri palcoscenici. Quello del Parco dei Principi può essere ideale per l'ex Atletico Madrid, non solo per il prestigio e per il fascino ma anche - e forse soprattutto - per una questione di soldi. Tanti soldi, circa venti milioni di euro a stagione. Con buona pace di Buffon che, forse, dovrà rimboccarsi le maniche e ripartire altrove.