Sul Daily Mail, in prima pagina, ci si dedica al VAR dopo la giornata di Premier League, campionato che per la prima volta quest'anno sta assaporando la tecnologia. E non vengono spese parole che sanno di promozione: "Ancor più confusione nel VAR", titola il tabloid britannico. Questo perché la UEFA insiste che bisogna intervenire solo sugli errori chiari ed evidenti, una controversia secondo il quotidiano guardando cosa accade, visto che vengono annullati gol tutt'altro che indiscutibili.