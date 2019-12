Daily Mail e lo sfogo di Guardiola: "A loro non importa"

"A loro non importa". Titola così in prima pagina nella sua sezione sportiva il Daily Mail, che fa riferimento allo sfogo di Pep Guardiola, che in conferenza stampa ha protestato per l'ingente quantità di partite che si disputano in Premier League durante le festività natalizie. Secondo l'allenatore, sarebbe pericoloso in primis per i calciatori stessi.