Daily Mail - Eriksen, tra il rinnovo con il Tottenham e l’idea Juve a zero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen, trequartista danese del Tottenham, potrebbe essere un obiettivo concreto per la Juventus. Il giocatore andrà in scadenza nel 2020 e i bianconeri, come riportato dal Daily Mail, potrebbero tentare l’assalto a costo zero. Un modus operandi già visto con Emre Can, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, presi a parametro zero in questi anni.

Il rinnovo monstre - Ma il Tottenham non rimarrà a guardare. Il club londinese sta preparando un’offerta monstre per blindare il calciatore, circa 215mila euro a settimana, per un totale di oltre 11 milioni di euro l’anno. Al momento rimane un’ipotesi di mercato, ma se non ci sarà il rinnovo i bianconeri potrebbero tentare l’assalto nella prossima finestra di mercato.