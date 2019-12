Die with your boots on: Iron Maiden lanciano maglia del West Ham

Gli Iron Maiden e il West Ham: un'accoppiata inusuale, legata al tifo di Bruce Dickinson e Steve Harris per il club londinese. Il gruppo heavy metal britannico ha lanciato una maglia speciale degli Hammers, in collaborazione con Pablo Zabaleta, chiamata "Die with your boots on", dal titolo della famosa canzone del 1983. Sold out in pochi minuti sul sito ufficiale della band.

⚽ If you missed out on a 'Die With Your Boots On' shirt on Friday, the next batch are now available to pre-order from https://t.co/8QWuDoi3h4 ⚽#ironmaiden #westhamunited #diewithyourbootson pic.twitter.com/Iu1sCJhrDX

— Iron Maiden (@IronMaiden) December 2, 2019