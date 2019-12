© foto di Imago/Image Sport

Mauricio Pochettino punta la panchina del Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni di Don Balon, infatti dopo l'esonero dal Tottenham il tecnico si sarebbe offerto proprio per allenare i blancos ma nel momento peggiore. Con Zidane il club spagnolo sembra aver ritrovato brillantezza e risultati e Florentino Perez non avrebbe alcuna intenzione di cambiare allenatore in questo momento.