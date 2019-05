Double Bayern: battuto il Lipsia 3-0 in finale di DFB-Pokal

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il campionato tedesco, va al Bayern Monaco anche la DFB-Pokal, la Coppa di Germania. La squadra di Kovac infatti in finale a Berlino ha travolto il Lipsia per 3-0 grazie alle doppietta di Lewandowski e alla rete di Coman e ha realizzato così il Double alla prima stagione del tecnico sulla panchina del Bayern. Niente da fare per il Lipsia che chiude comunque un'ottima stagione condita dal terzo posto conquistato in Bundesliga.

DFB-POKAL - FINALE

RB Lipsia-Bayern Monaco 0-3 (29', 85' Lewandowski, 78' Coman)