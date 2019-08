© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sul palcoscenico del calciomercato internazionale il caso principe, quello che tiene banco su più di un paese, è senz'altro quello di Neymar. Il brasiliano ormai da tempo ha espresso la volontà di andarsene da Parigi, ma la sua uscita dal PSG sembra meno facile di quanto non potesse sembrare a priori. El Chiringuito TV informa anche delle richieste dell'entourage del brasiliano, tutt'altro che basse: O'Ney chiede 35 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni. Una soluzione che il Real Madrid, principale squadra interessata assieme al Barcellona, accetterebbe senza problemi in quanto lo identifica come top player di caratura mondiale. Certo è che, dovendo fornire 175 milioni di euro di stipendio in cinque anni, i costi dell'operazione potenziale lieviterebbero ulteriormente.