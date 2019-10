El Confidential: Villarreal-Atletico Madrid si giocherà a Miami?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo El Confidential la partita tra Villarreal-Atletico Madrid potrebbe giocarsi a Miami il prossimo 8 dicembre. Il presidente del Sottomarino Giallo Roig avrebbe dato il via libera, anche se la RFEF potrebbe negare nuovamente l'autorizzazione come già accaduto lo scorso anno per Barcellona-Girona.