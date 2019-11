Emery esonerato, la decisione comunicata prima dell'allenamento

Unai Emery ha saputo del suo esonero nel centro sportivo dell'Arsenal. Il tecnico basco era pronto per effettuare la seduta quotidiana di allenamento ma è stato convocato da Raul Sanlehi ed Edu Gaspar, che gli hanno comunicato la decisione della società. Una decisione che l'allenatore ha "rispettato", come riporta Sky Sports UK, e che poi è stata riportata alla squadra durante la riunione tecnica delle 10, alla quale erano presenti i due dirigenti e Freddie Ljungberg, il traghettatore designato per guidare i Gunners nelle prossime partite.