Emery esonerato, la Fatal Eintracht: dopo Kovac un'altra vittima illustre

La sconfitta contro l'Eintracht Francoforte in Europa League è costata la panchina a Unai Emery, esonerato oggi dall'Arsenal dopo un avvio di stagione per nulla convincente. Una sorte che è toccata anche a Niko Kovac, allenatore croato licenziato dal Bayern Monaco il 3 novembre scorso dopo il clamoroso 5-1 subito alla Commerzbank-Arena. Come il club tedesco, anche i Gunners hanno optato per una soluzione "interna" (affidandosi a Friedrik Ljungberg), per scegliere con calma la nuova guida tecnica. Con Hans-Dieter Flick, i campioni di Germania hanno conquistato quattro successi in 4 partite tra campionato e Champions, con 16 gol fatti e zero subiti.