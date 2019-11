Emery esonerato, le aperture online in Inghilterra: Sack Friday

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo 18 mesi, termina l'avventura di Unai Emery sulla panchina dell'Arsenal. Il tecnico basco paga i risultati deludenti di inizio stagione (il peggiore dal 1992), in particolare dell'ultimo mese, in cui i Gunners non hanno mai vinto. La notizia, ovviamente, trova grande risalto su tutti i maggiori portali inglesi.

Daily Express: "L'Arsenal esonera Emery e chiede a Ljungberg di guidare la squadra".

Daily Mail: "Unai Emery esonerato dall'Arsenal dopo il peggior avvio dal 1992. Il regno dello spagnolo è durato 18 mesi, Ljungberg sarà allenatore ad interim".

The Sun: "Sack Friday. L'Arsenal licenzia Emery e nomina Ljungberg tecnico temporaneo. Guiderà lui la squadra a Norwich".

The Telegraph: "L'Arsenal esonera Emery dopo 18 mesi. Ancelotti tra i candidati"