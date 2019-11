Emery esonerato, retroscena dello Standard: sfottò dai giocatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interessanti retroscena sull'esonero di Unai Emery dall'Arsenal raccontati dall'Evening Standard. Il giornale inglese spiega che alcuni giocatori prendevano in giro l'ex tecnico per il suo accento e per il suo inglese zoppicante. Inoltre sarebbero andati in scena reiterati siparietti sulla fascia da capitano: "quanti ne abbiamo?", avrebbe detto uno nello spogliatoio dopo la nomina di Aubameyang post Xhaka.