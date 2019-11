Emery esonerato, terza panchina a saltare in Premier. E rischiano in 4

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella di Unai Emery è la terza panchina a saltare nella Premier League 2019-20. Prima del tecnico basco, l'onta dell'esonero era toccata a Javi Gracia del Watford (sostituito da Quique Sanchez Flores dopo la quarta giornata) e Mauricio Pochettino, licenziato dal Tottenham lo scorso 19 novembre dopo cinque anni e una finale di Champions League conquistata. Singolare la similitudine tra Emery e l'ormai ex allenatore degli Spurs: entrambi sono arrivati all'ultimo atto di una competizione europea nella scorsa stagione, entrambi hanno perso e ora si ritrovano senza squadra.

A rischio - In Inghilterra sono tanti gli allenatori a non dormire sonni tranquilli, a cominciare proprio da Sanchez Flores, che non è riuscito a risollevare la formazione londinese (Chelsea a parte, la capitale non vive un buon momento sul piano calcistico). In bilico ci sono anche Manuel Pellegrini al West Ham, Ralph Hasenhuttl al Southampton e Marco Silva all'Everton.