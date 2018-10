Eurorivali - CSKA Mosca, il tacco di Chalov risolleva i rivali della Roma

© foto di Federico Gaetano

Successo scaccia-crisi nell'ultimo turno di campionato per il CSKA: 2-0 all'Anzhi grazie a Vlasic e a un capolavoro di Fedor Chalov. Il centravanti classe 1998 ha chiuso la partita segnando di tacco. In un momento storico dove i talenti in Russia latitano e i pochi che ci sono decidono di buttarsi via (Kokorin) vedere le prestazioni di questo giocatore è un toccasana per il movimento. Per lui fin qui 9 reti in 14 partite, considerate tutte le competizioni. Attualmente Chalov è capocannoniere del campionato. La vittoria in Daghestan è servita anche per scacciare gli ultimi fantasmi, che hanno visto il CSKA farsi eliminare dalla Coppa nazionale da una squadra di seconda divisione e prima ancora di perdere il derby contro la Lokomotiv.

Ultime cinque partite

Orenburg-CSKA 0-1 (Chalov rig.)

CSKA-Real Madrid 1-0 (Vlasic)

CSKA-Lokomotiv Mosca 0-1

Tyumen-CSKA Mosca 4-1 dcr (Pukhov)

Anzhi-CSKA 0-2 (Vlasic, Chalov)

Posizione in campionato: 2°