Eurorivali dell'Atalanta - Successi per City e Shakhtar, Dinamo ko

© foto di Imago/Image Sport

L'Atalanta riscatta parzialmente la figuraccia di Zagabria e ottiene una bella dose di adrenalina al termine di una partita pazza contro la Fiorentina (2-2).

Nel suo Gruppo C di Champions League, va male proprio a quella Dinamo Zagabria che l'aveva annientata 4-0 pochi giorni fa: sconfitta per 1-0 sul campo del Nogometni e conseguente secondo posto in classifica a -3 dall'Hajduk Spalato. Il Manchester City prende a pallate il Watford, anche se resta a -5 dalla capolista Liverpool e sfiora soltanto il record di reti in una singola partita di Premier League. Successo, infine, anche per lo Shakhtar, che si impone di misura sul campo del Desna Cernihiv blindando ulteriormente la vetta della graduatoria.