Eurorivali dell'Inter - Barcellona in crisi, lo Slavia emula i nerazzurri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter trionfa nel derby della Madonnina, riscattando il mezzo passo falso con lo Slavia Praga in Champions League e blindando il primo posto in Serie A nonostante la vittoria della Juventus.

Tre le squadre del suo Gruppo F, vince e convince anche la stessa squadra ceca, che passeggia nel derby contro lo Sparta mantenendo la vetta in solitaria. Barcellona in crisi, con un altro ko - stavolta a Granada - lontano dal Camp Nou e solamente l'ottavo posto in classifica nella Liga. Solo un pari, infine, per il Borussia Dortmund, che sul campo dell'Eintracht Francoforte si fa rimontare due volte restando al terzo posto in graduatoria con 10 lunghezze. Da segnalare in questa partita anche il primo gol in Bundes di André Silva.