Eurorivali della Juve - Vola l'Atletico, vince il Bayer, pareggia la Lokomotiv

La Juventus batte di misura il Milan e, nonostante il caso Cristiano Ronaldo, torna al primato nella classifica di Serie A. Tra le squadre del gruppo D di Champions, successo anche per l'Atletico Madrid, che supera 3-1 l'Espanyol e vola al terzo posto nella Liga con 24 punti (-1 dalle capoliste Barcellona e Real Madrid), e per il Bayer Leverkusen, che espugna il campo del Wolfsburg ed è adesso in ottava posizione in graduatoria con 18 lunghezze. Solo un pari, infine, per la Lokomotiv Mosca, riacciuffata 1-1 in casa dal Krasnodar e dunque seconda a -5 dallo Zenit.

I risultati del week-end della Juve e delle sue eurorivali:

Juventus-Milan 1-0

Atletico Madrid-Espanyol 3-1

Wolfsburg-Bayer Leverkusen 0-2

Lokomotiv Mosca-Krasnodar 1-1