Eurorivali della Juventus - Bene Lokomotiv e Bayer, Atletico spuntato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus torna al successo dopo i due pareggi consecutivi con Fiorentina e Atletico Madrid, ritrovando punti, fiducia e qualche certezza in visto del prosieguo della stagione.

Nel suo Gruppo D di Champions League, questo week-end, è andata bene anche alla Lokomotiv Mosca, vincente sul campo dell'Orenburg raggiungendo quota 20 punti al terzo posto insieme a Rostov e Krasnodar. Bene anche il Bayer Leverkusen, che riprova la gioia del successo e si porta nel gruppone di squadre a quota 10 punti in classifica (Borussia Dortmund, Friburgo, Schalke 04, 'Gladbach e, appunto, Bayer Leverkusen). Non benissimo invece l'Atletico del 'Cholo' Simeone, che in casa contro il Celta Vigo non va oltre lo 0-0 e non ne approfitta quindi per salire in vetta alla graduatoria della Liga (attualmente sesto con 10 lunghezze).