Eurorivali - Eintracht, Jovic bomber re della precocità

A inizio stagione veniva data come potenziale pericolante per la retrocessione in Zweite Bundesliga. Per aver perso la guida Adi Hutter e giocatori importanti come Wolf e Boateng. Invece l'Eintracht Francoforte si sta dimostrando fra le squadre pià in forma di Germania: non si accontenta di vincere, ma annienta gli avversari (la Lazio ne sa qualcosa). Venerdì contro il Fortuna Dusseldorf è stato addirittura 7-1 con cinque reti di Luka Jovic. L'attaccante serbo a soli 20 anni ha stabilito un record in Bundesliga: è il giocatore più giovane ad aver segnato così tanti gol in una sola partita. Capocannoniere al pari di Paco Alcacer, Jovic è potenzialmente uno dei prossimi uomini mercato.

Ultime cinque partite:

Gladbach-Eintracht 3-1 (Rebic)

Eintracht-Hannover 4-1 (N'Dicka, Rebic, De Guzman, Jovic)

Eintracht-Lazio 4-1 (Da Costa 2, Kostic, Jovic)

Hoffenheim-Eintracht 1-2 (Rebic, Jovic)

Eintracht-Dusseldorf 7-1 (Jovic 5, Haller 2)

Posizione in campionato: 7°