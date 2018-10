Eurorivali - Il PSV gioca a tennis e supera la prova del nove

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Inarrestabile in Olanda, il PSV nell'ultimo turno in Eredivisie ha giocato a tennis contro l'Emmen. E la sua striscia in campionato recita nove vittorie in altrettante partite. Sembra difficile vedere altro vincitore finale nei Paesi Bassi con Mark van Bommel che ha già dimostrato grandi qualità come tecnico. Spaventosa la media reti della squadra di Eindhoven: 4 esatti a partita.

Ultime cinque partite

Excelsior-PSV 0-4 (Gakpo, Sainsbury, Lundqvist, Isimat-Mirin)

NAC-PSV 0-2 (Luuk de Jong, Malen)

PSV-Inter 1-2 (Rosario)

PSV-Venlo 4-0 (Lozano, Luuk de Jong, Gutierrez, Lozano rig.)

PSV-Emmen 6-0 (Lozano 2, Luuk de Jong 2, Pereiro, Gutierrez)

Posizione in campionato: 1°