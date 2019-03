Come noto, sarà l'Ajax la prossima avversaria di Champions League della Juventus. E nella giornata di oggi i Lancieri hanno messo a segno una fondamentale vittoria in patria, riaprendo totalmente i discorsi legati all'Eredivisie grazie al 3-1 rifilato al PSV Eindhoven nel big match dell'intero campionato. Sugli scudi gli autori delle due reti valse sorpasso e vittoria, firmate da Tadic su rigore e da Neres in pieno recupero a chiudere i conti. Con questo successo l'Ajax riduce a sole due lunghezze lo svantaggio dai campioni in carica.