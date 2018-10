Eurorivali - PSG, un ex Crotone contribuisce alla sequenza record

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint-Germain punta a infrangere ogni record. Non solo in Francia ma in Europa. Contro l'Amiens è arrivato il decimo successo in altrettante partite. Solo una squadra nei campionati Top 5 d'Europa ha fatto meglio: il Tottenham 1960/61 con 11. Tutto passerà per Le Classico al Vélodrome contro il Marsiglia. Prima però c'è il Napoli. Che si troverà di fronte una squadra al top della forma dove oltre alla stella Mbappé e quella Neymar si sta facendo largo un altro giocatore che non tutti sanno ma si è visto anche in Italia: Moussa Diaby. 19 anni, esterno offensivo, ha già segnato 2 reti e fornito 3 assist. lo scorso gennaio è stato prestato al Crotone, dove ha raccolto due gettoni di presenza, una delle quali da titolare nell'1-1 contro la Juventus.

Ultime cinque partite

PSG-Reims 4-1 (Cavani, Neymar rig., Cavani, Meunier)

Nizza-PSG 0-3 (Neymar, Nkunku, Neymar)

PSG-Stella Rossa 6-1 (Neymar 3, Cavani, Di Maria, Mbappé)

PSG-Lione 5-0 (Neymar rig., Mbappé 4)

PSG-Amiens 5-0 (Marquinhos, Rabiot, Draxler, Mbappé, Diaby)

Posizione in campionato: 1°