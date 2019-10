Eurorivali, Salisburgo coi dilettanti dell'Ebreichsdorf. Marsch avverte i suoi

Impegno di OFB Cup per il Red Bull Salisburgo domani in casa dell'Ebreichsdorf. A presentare la gara è stato il tecnico dei bibitari, Jesse Marsch. "Hanno già eliminato un club di Bundesliga come l'Admira Wacker, sono pericolosi. Giocano con uno schema standard, col 4-4-2. ma hanno difensori forti. Giocare fuori non è favorevole, soprattutto a Sudstadt, ma i ragazzi sanno che è una sfida che vogliamo vincere".