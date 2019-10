Eurorivali, sfida Dortmund-'gladbach. Zorc: "Conterà il fattore casa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato alla vigilia della gara contro il Borussia Monchengladbach. "Abbiamo il vantaggio di giocare in casa -ha spiegato prima della gara di DFB Pokal-, dobbiamo farlo contare. Non saremo in grado di tornare indietro poi".