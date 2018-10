Eurorivali - Tottenham fa suo il derby. E trova un Lamela mai così in forma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buon momento di forma per il Tottenham che in Premier League ha centrato la quarta vittoria consecutiva, agguantando in terza posizione il Chelsea. Anche senza Dele Alli, quest'anno tormentato dagli infortuni, gli Spurs vanno con Erik Lamela fin qui ottimo nel sostituirlo. Il Coco ha deciso il derby contro il West Ham e sta vivendo il miglior periodo da quando è a Londra, trovando la rete 5 volte in 8 partite. Già meglio rispetto alle ultime due stagioni.

Ultime cinque partite

Tottenham-Watford 6-4 dcr

Huddersfield-Tottenham 0-2 (Kane, Kane rig.)

Tottenham-Barcellona 2-4 (Kane, Lamela)

Tottenham-Cardiff 1-0 (Dier)

West Ham-Tottenham 0-1 (Lamela)

Posizione in campionato: 3°