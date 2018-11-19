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La Giovane Italia
Europa

Football Leaks, i vertici del PSG saranno ascoltati dalla federcalcio

19.11.2018 23:40 di Ivan Cardia  Twitter:    articolo letto 666 volte
© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Nasser al-Khelaïfi sarà sentito dal Conseil national de l'éthique della federcalcio francese. Secondo quanto riferito da Le Parisien, il numero uno del Paris Saint-Germain sarà ascoltato venerdì, assieme al dg Laurent Blanc, all'ex responsabile del centro di formazione Marc Westerloppe e a Olivier Letang, ex direttore sportivo del club. L'audizione riguarderebbe le indiscrezioni trapelate da Footbal Leaks, in particolare relativamente ai tesseramenti "etnici". Il Conseil national de l'éthique ha il potere di rimandare, ove necessario, i soggetti auditi alla Commissione disciplinare della LFP.

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