© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portale economico Forbes ha stilato il pagellone del rendimento dell'ultima Premier League. I voti più alti sono delle sorprese: l'unico A+ + è per il Manchester City, poi A è per il Liverpool, per il Tottenham ma pure per Wolverhampton e Tottenham. I peggiori? D- a Fulham e Huddersfield, entrambe retrocesse, poi D a Southampton e Manchester United.