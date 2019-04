Curiosa gaffe commessa dal Chelsea nelle scorse ore. Tramite i propri canali ufficiali infatti i Blues avevano messo in vendita i biglietti per le prossime sfide di Premier e Europa League contro West Ham e... Sparta Praga. Peccato solo che in Europa gli uomini Sarri affronteranno l'altro club di Praga, ovvero lo Slavia. Una svista che non è passata inosservata allo Sparta, che tramite i propri canali social ha sottolineato in modo scherzoso l'errore: "Ciao Chelsea, capiamo che siate confusi dal momento che noi siamo il club più famoso e più vincente di Praga. Ma questa volta giocherete contro lo Slavia...".

Hi guys @ChelseaFC, we completely understand you are confused, since we are the most famous and most succesful club from Prague. But this time you play against Slavia, sorry...:( pic.twitter.com/z0EzQ9IhM3

— AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) April 2, 2019