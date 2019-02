Garden of Eden - Il Real e non solo per Hazard. E l'intreccio con Neymar

© foto di Insidefoto/Image Sport

Potrebbe non riguardare solo Londra (sponda Chelsea) e Madrid (sponda Real) la telenovela di mercato attorno al futuro di Eden Hazard. Il numero dieci dei Blues, infatti, è finito nel mirino anche di un altro top club internazionale.

REAL MADRID - Le merengues rimangono, almeno per il momento, in pole per l'acquisto del folletto belga. Molto del completamento dell'operazione ruota attorno alla valutazione del cartellino dell'ex Lille. Secondo quanto riportato dal London Evening Standard, il Chelsea pretenderebbe più dei cento milioni di sterline (circa 115 milioni di euro) messi sul piatto dal Real, mentre Florentino Perez vorrebbe abbassare ulteriormente la cifra inserendo nell'operazione contropartite tecniche del calibro di Isco o Marco Asensio (fonte Daily Mail).

DI NUOVO IN FRANCIA? - La pista alternativa per Hazard in merito ad un suo possibile addio a Stamford Bridge, porta direttamente al PSG. Secondo quanto riporta il Sun, i parigini, in caso di cessione di Neymar proprio al Real, starebbero valutando il belga come sostituto del brasiliano.

IL DOPO EDEN - In tutto questo anche il Chelsea valuta possibili alternative ad Hazard. La più intrigante arriva dalle colonne del The Indipendent in edicola quest'oggi, con i BLues che starebbero valutando il nome di Philippe Coutinho, ex Liverpool e Inter, oggi protagonista in chiaroscuso a Barcellona.