© foto di Simone Bernabei

"Unbelievable". Questo il titolo scelto dal Daily Telegraph per celebrare il 4-3 di ieri sera fra Manchester City e Tottenham, risultato che premia gli Spurs di mister Pochettino. Stesso titolo, invece, per Daily Star e Daily Mirror che propongono il gioco di parole "Oh my quad!", spiegando come il City abbia gettato al vento la possibilità di vincere 4 titoli stagionali. Il The Guardian titola "Hip, hip, hooray", mentre l'Express mostra stupore e meraviglia: "Out of this world".