"I feel good". Mauricio Pochettino sorride perché Harry Kane dice "mi sento bene". Le condizioni della punta inglese, nelle parole riportate dalla BBC, lasciano filtrare deciso ottimismo. "Non ho problemi: ho ripreso a lavorare con la squadra e in questa settimana cercherò di recuperare la condizione al top. Però sto bene e sono pronto per la finale Champions contro il Liverpool".