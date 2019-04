Il cammino del Benfica: dai preliminari di Champions ai quarti di EL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione del Benfica è cominciata prestissimo, perché la formazione portoghese ha dovuto superare due turni preliminari per poter accedere alla fase a gironi di Champions. Un gruppo vinto dal Bayern, con l'Ajax che è riuscito a strappare il pass per gli ottavi, estromettendo proprio il Benfica, che così è ripartito dall'Europa League. Due qualificazioni sofferte, contro Galatasaray e Dinamo Zagabria, ora l'ostacolo Eintracht ai quarti, per tornare in semifinale dopo 5 anni.

QUALIFICAZIONI CHAMPIONS

07/08/2018 Benfica-Fenerbahce 1-0

14/08/2018 Fenerbahce-Benfica 1-1

21/08/2018 Benfica-PAOK 1-1

29/08/2018 PAOK-Benfica 1-4

GRUPPO E CHAMPIONS

19/09/2018 Benfica-Bayern 0-2

02/10/2018 AEK-Benfica 2-3

23/10/2018 Ajax-Benfica 1-0

07/11/2018 Benfica-Ajax 1-1

27/11/2018 Bayern-Benfica 5-1

12/12/2018 Benfica-AEK 1-0

Sedicesimi

14/02/2019 Galatasaray-Benfica 1-2

21/02/2019 Benfica-Galatasaray 0-0

Ottavi

07/03/2019 Dinamo Zagabria-Benfica 1-0

14/03/2019 Benfica-Dinamo Zagabria 3-0 d.t.s.