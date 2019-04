Il cammino del Valencia: dalla Juve al Krasnodar, ora il derby

Le due sconfitte contro la Juventus e il pareggio esterno contro lo Young Boys nel Gruppo H della Champions League sono costati la retrocessione in Europa League al Valencia, che non ha avuto problemi nell'eliminare il Celtic ai sedicesimi e poi ha faticato un po' di più per avere la meglio del Krasnodar negli ottavi di finale.

GRUPPO H CHAMPIONS

19/08/2018 Valencia-Juventus 0-2

02/10/2018 Manchester United-Valencia 0-0

23/10/2018 Young Boys-Valencia 1-1

07/11/2018 Valencia-Young Boys 3-1

27/11/2018 Juventus-Valencia 1-0

12/12/2018 Valencia-Manchester United 2-1

Sedicesimi

14/02/2019 Celtic-Valencia 0-2

21/02/2019 Valencia-Celtic 1-0

Ottavi

07/03/2019 Valencia-Krasnodar 2-1

14/03/2019 Krasnodar-Valencia 1-1