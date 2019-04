Il cammino dell'Arsenal: girone dominato e impresa col Rennes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver passato agevolmente il Gruppo E dell'Europa League con cinque vittorie e un solo pareggio, quello interno contro lo Sporting, l'Arsenal ha rischiato l'eliminazione nella fase a eliminazione diretta. Per due volte la squadra di Emery ha ribaltato il risultato grazie a un grande match di ritorno all'Emirates, un vero e proprio fortino. Da ricordare l'impresa col Rennes: dopo lo 0-2 maturato in Francia, Aubameyang e soci hanno vinto 3-0 in casa. Il Napoli, quindi, dovrà prestare grande attenzione al match di stasera.

GRUPPO E

20/09/2018 Arsenal-Vorksla 4-2

04/10/2018 Qarabag-Arsenal 0-3

25/10/2018 Sporting-Arsenal 0-1

08/11/2018 Arsenal-Sporting 0-0

29/11/2018 Vorksla-Arsenal 0-3

13/08/2018 Arsenal-Qarabag 1-0

Sedicesimi

14/02/2019 BATE-Arsenal 1-0

21/02/2019 Arsenal-BATE 3-0

Ottavi

07/03/2019 Rennes-Arsenal 3-1

14/03/2019 Arsenal-Rennes 3-0