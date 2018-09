Il consiglio di Hoeness. Il PSG mette in discussione Henrique

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nei giorni scorsi hanno fatto molto parlare le dichiarazioni di Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, in relazione al PSG e alla necessità di nuovo ds per i transalpini dopo il fallimento della trattativa per lo sbarco in Ligue 1 di Jerome Boateng. Dalle pagine de Le Parisien oggi emerge l'indiscrezione che la medesima opinione starebbe prendendo campo anche all'interno dello stesso club. Alla base di tutto il disaccordo in chiave mercato fra il ds Antero Henrique e il tecnico Thomas Tuchel.