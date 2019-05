Il peso della responsabilità. Messi scoppia a piangere nello spogliatoio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ci si abitua mai all'idea che gli eroi più acclamati possano essere in qualche modo umani. Alcune sconfitte scavano però un solco più profondo di altre e provocano reazioni davvero inattese. È il caso del pianto a dirotto in cui è scoppiato Lionel Messi nello spogliatoio del Barcellona, al termine della sfida di Anfield contro il Liverpool.