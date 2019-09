Il punto su LaLiga - Atletico solo al comando, +4 sul Real e +5 sul Barça

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Comanda l'Atletico Madrid. È la squadra di Diego Pablo Simeone l'unica a punteggio pieno ne LaLiga dopo tre giornate di campionato: prova maiuscola ieri dei colchoneros, che sotto di due reti in casa con l'EIbar sono riusciti a ribaltare il risultato e vincere 3-2 con i gol di Joao Felix, Vitolo e Thomas (al 90'). E sono quattro già i punti di vantaggio sul Real, fermato 2-2 dal Villarreal nel posticipo: sblocca il gol Moreno, a fine primo tempo ci pensa Bale a riequilibrare il punteggio; Gomez riporta avanti il sottomarino giallo, ma è ancora il gallese a riprendere la situazione a quattro minuti dal novantesimo. Cinque, invece, i punti che separano il Barcellona dalla vetta. Senza Suarez e Messi, e con Griezmann che resta a secco, con l'Osasuna finisce 2-2: Torres sblocca il gol per i padroni di casa, poi Fati ed Arthur firmano il sorpasso blaugrana prima del definitivo pareggio dello stesso Torres nei minuti finali.

Le altre. Goleada del Granada in casa dell'Espanyol: la squadra di Martinez s'impone per 3-0 grazie a Puertas, Fernandez e Azeez. Il Valencia, come da copione, batte 2-0 il Maiorca con una doppietta dal dischetto di Parejo. Il Betis si aggiudica lo scontro diretto con il Leganes e abbandona l'ultimo posto in classifica: 2-1 il finale, tutto in dieci minuti con le reti di Braithwaite e la rimonta firmata Loren-Fekir per i biancoverdi. Il Levante s'impone 2-0 sul Valladolid negli ultimissimi minuti (gol di Leon e Morales), Getafe e Alaves impattato 1-1 (Molina e Joselu). Nelle gare del venerdì, infine, primo stop per il Siviglia di Lopetegui (1-1 in casa con il Celta Vigo) e vittoria dell'Athletic Bilbao per 2-0 contro la Real Sociedad.

CLASSIFICA - Atletico Madrid 9, Siviglia 7, Athletic Bilbao 7, levante 6, Osasuna 5, Alaves 5, Real Madrid 5, Granada 4, Valladolid 4, Real Sociedad 4, Barcellona 4, Valencia 4, Celta Vigo 4, Maiorca 3, Betis 3, Villarreal 2, Getafe 2, Eibar 1, Espanyol 1, Leganes 0.