Il punto sulla Bundes - Il Bayern torna in vetta, crolla il Lipsia

Torna il Bayern Monaco! La classifica della Bundesliga ha una nuova padrona e, guarda caso, sono tornati in vetta proprio i campioni in carica della Baviera, dopo un avvio fatto di puro inseguimento agli outsider del Lipsia. Momento importante, dunque, per la stagione tedesca, con l'avvicendarsi di una nuova protagonista, ed equilibri rielaborati in appena 90' minuti.

La nuova capolista. Come detto, il Bayern Monaco è in vetta alla classifica. La squadra di Niko Kovac ha riconquistato il primo posto grazie alla vittoria contro il Paderborn per 3-2, con le reti di Lewandowski (capocannoniere in Bundes con 10 reti), Coutinho e Gnabry. Testa-coda che, dunque, riporta il Bayern sopra tutte le altre mentre il Paderborn resta fanalino di coda con un solo punto in classifica. Perde il primato il Lipsia di Julian Nagelsmann: in 60' lo Schalke 04 ha portato il risultato sul 3-0, di fatti annientando un Lipsia che ha trovato il gol della bandiera soltanto nel finale con la rete di Forsberg. Si è concretizzato così, dunque, il cambio della guardia tra Bayern e Lipsia.

Crolla il Dortmund, in quattro restano in scia. Una situazione delicata quella che vive al momento il Borussia Dortmund, squadra che ha rappresentato negli ultimi anni la vera antagonista per il Bayern Monaco. I gialloneri non sono andati oltre il 2-2 tra le mura amiche contro un Werder Brema che non è sembrato particolarmente irresistibile nel corso delle prime giornate. Non sono bastati i gol di Reus e Gotze per tenere in piedi la squadra di Favre, che resta a 11 punti in classifica, a soli tre punti dalla vetta ma all'ottavo posto in classifica. Tante le squadre che, infatti, sono posizionate più in alto del Borussia. Bayer Leverkusen e Borussia M'Gladbach continuano a far bene e portare punti a casa: entrambe hanno trovato vittoria, rispettivamente contro Augsburg ed Hoffenheim, portandosi a 13 punti in classifica e restando in piena scia della capolista. Così come il Friburgo, corsaro a Dusseldorf contro il Fortuna e vincitore per 2-1 con la rete nel finale di Waldschmidt.

Vittorie preziose. Anche l'Hertha Berlino ha continuano l'importante striscia positiva, vincendo la sua seconda partita consecutiva, superando un Colonia che resta penultimo con soli tre punti in classifica. Sono tornate alla vittoria, invece, sia il Wolfsburg fuori casa contro il Mainz (decisivo il gol di Tisserand al 9') e l'Entracht di Francoforte, con il successo nell'anticipo del venerdi ai danni dell'Union Berlino.