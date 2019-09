Il punto sulla Bundes - Lipsia capolista, crolla il Dortmund

Siamo arrivati soltanto alla terza giornata, ma il campionato tedesco è già entrano nel vivo. Cambiamenti repentini in vetta alla classifica che, allo stato attuale delle cose, vede il Lipsia come unica capolista della Bundesliga a punteggio pieno, dopo il ghiotto 3-1 sul campo del Borussia M'Gladbach.

Crolla il Dortmund, il Bayer si ridesta - In cima alla classifica del campionato tedesco non ci sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ma di sicuro è per i gialloneri il bottino più scarno e negativo del week end. La squadra di Favre, infatti, ha gettato alle ortiche il piccolo vantaggio maturato nelle prime due giornate, crollando a Berlino dove i neo promossi dell'Union si sono imposti per 3-1, con l'esterno Bulter mattatore ed autore di una doppietta che ha inciso in maniera decisiva sul match. Brilla di luce nuova, invece, il Bayern che ha asfaltato per 6-1 il fanalino di coda Mainz (ancora a zero punti), legittimando cosi il secondo posto, chiudendo davanti ai rivali di Dortmund la terza giornata.

Le big stentano - Una parte alta della classifica che, però, si muove a rilento. Al secondo posto, insieme alla squadra della Baviera, troviamo Bayer Leverkusen e Wolfsburg, entrambe uscite con un solo punto dal pomeriggio di sabato: i rossoneri hanno impattato per 0-0 in casa contro un Hoffenheim che si muove a piccoli passi, mentre il Wolfsburg ha agguanto l'1-1 contro i neo promossi del Paderborn soltanto nel secondo tempo, grazie alla rete di Brekalo.

I punti piombano in basso - Si smuove la parte bassa della classifica: detto delle vittorie di Paderborn e Union Berlino, anche il Colonia ha trovato la vittoria, imponendosi 2-1 sul campo del Friburgo. Esce con tre punti in tasca, i primi stagionali, anche il Werder Brema, vittorioso sull'Augsburg con un rocambolesco 3-2. Resta a tre punti, invece, il Fortuna Dusseldorf, colpito ed affondato per 2-1 dall'Eintracht Francoforte, con la rete decisiva di Paciencia a 4 minuti dalla fine della partita.