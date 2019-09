Il punto sulla Bundes - Lipsia saldo in vetta, bene il Bayern

Terminato l'ultimo weekend, la Bundesliga ha regalato nuovi scenari interessanti, anche se il campionato tedesco non ha ancora sparato tutte le cartucce: nel monday night, infatti, si giocherà l'ultimo match della quinta giornata tra Wolfsburg ed Hoffenheim, che potrà dire ancora qualcosa in chiave classifica, anche se già adesso alcuni equilibri sono stati ridefiniti.

Torna il Bayern, frena Dortmund - Ecco che si fa spazio prepotentemente il Bayern Monaco: la vittoria di sabato contro il Colonia ha dato nuova linfa alla squadra di Kovac, con un successo largo e netto che ha visto protagonista nuovamente Lewandowski: doppietta per l'attaccante polacco che ha trascinato i suoi, seguito dalle reti di Coutinho e Perisic per un 4-0 devastante contro un Colonia che ora vive una delicata situazione con soli tre punti in classifica. La frenata considerevole, invece, è arrivata per il Borussia Dortmund, che ha impattato per 2-2 a Francoforte contro l'Eintracht, fortunato nel trovare il pareggio soltanto all'82' grazie all'autorete di Delaney che ha condannato i gialloneri.

La capolista non si ferma - Resta saldo in vetta alla classifica il Lipsia, con un avvio di campionato davvero importante per i ragazzi di Julian Nagelsmann: quattro vittorie ed un pareggio in queste prime cinque partite, con l'ultimo a Brema contro il Werder superato per 3-0. Se non segnano gli attaccanti, allora ci pensano i difensori a risolvere la situazione: Orban e Saracchi hanno deciso il match insieme alla rete di Sabitzer per un rotondo 3-0.

Classifica corta - Equilibri sottili in Bundesliga, con ben sette squadre racchiuse in tre punti, e con cinque compagini appollaiate a dieci punti. Tornano alla vittoria Borussia M'Gladbach, Schalke e Bayer Leverkusen, tutte a dieci punti e tutte vittoriose rispettivamente contro Fortuna Dusseldorf, Mainz ed Union Berlino. Frena, invece, il Friburgo che non è andato oltre l'1-1 contro il modesto Augsburg. L'Hertha Berlino, invece, vince lo scontro diretto nei bassifondi della classifica contro il Paderborn, 2-1 il risultato finale.