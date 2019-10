Il punto sulla Liga - Il Barcellona conquista la vetta grazie ai tre tenori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona di Messi e compagni ritorna in vetta alla Liga Spagnola. La squadra di Valverde stravince in casa dell'Eibar per 3-0 grazie ai gol della Pulce, di Suarez e di Griezmann e scavalca il Real Madrid, contestualmente sconfitto per 1-0 in casa di un pericolante Maiorca. Irriconoscibili i ragazzi di Zidane che trovano la prima sconfitta stagionale in campionato spianando la strada ai catalani. Non è periodo di vacche grasse per le squadre di Madrid, infatti i colchoneros del Cholo Simeone vengono fermati sull'1-1 dal Valencia e si trovano appaiati, a 3 punti dalla vetta, con Real Sociedad e Siviglia. Continua a vincere e convincere il Granada, terza solitaria, dopo il successo casalingo di misura sull'Osasuna. Sempre più in fondo alla classifica il Leganes, sconfitto dal Getafe e sempre più lontano dalla zona salvezza. Real Sociedad che continua a giocare un ottimo e convincente calcio. Stavolta spazza via il Betis con un perentorio 3-1 casalingo e conferma che la posizione in classifica non è frutto del caso. In ripresa il Villarreal, che da poco ha riportato Giuseppe Rossi a casa, vincente 1-0 in casa dell'Espanyol. Vittorioso anche il Siviglia, che sta disputando la miglior stagione dopo le delusioni degli ultimi anni. 16 punti come l'Atletico Madrid grazie alla vittoria in casa con il Levante. Nel week end ci sarebbe dovuto essere lo scontro tra le superpotenze Barcellona e Real Madrid. Prima contro seconda per un match che prometteva spettacolo. I problemi di ordine pubblico e il buon senso delle due squadre hanno fatto sì che il Clasico venisse rinviato a dicembre. Questo dopo i disordini e le proteste che stanno imperversando in Catalogna per la condanna dei nove indipendentisti ufficializzata nei giorni scorsi.

I risultati della 9° giornata

Maiorca-Real Madrid 1-0

Eibar-Barcellona 0-3

Siviglia-Levante 1-0

Real Sociedad-Real Betis 3-1

Atletico Madrid-Valencia 1-1

Granada-Osasuna 1-0

Getafe-Leganes 2-0

Alaves-Celta Vigo 2-0

Espanyol-Villarreal 0-1

Athletic Bilbao-Valladolid 1-1

La classifica dopo la 9° giornata

Barcellona 19, Real Madrid 18, Granada 17, Atletico Madrid, Real Sociedad e Siviglia 16, Villarreal 14, Athletic Bilbao, Getafe e Valencia 13, Levante, Osasuna, Valladolid e Alaves 11, Maiorca 10, Eibar, Celta Vigo e Betis 9, Espanyol 5, Leganes 2.