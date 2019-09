Il punto sulla Premier - Inarrestabile Liverpool, bene Chelsea e Tottenham

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La settima giornata di Premier League è andata in archivio con il solito risultato: la vittoria del Liverpool. Inarrestabile la formazione di Jurgen Klopp, sette su sette per i Reds che non sbagliano un colpo. E' arrivata la settima, anche sofferta ma al Bramall Lane di Sheffield. Il palo di Mané nel primo tempo, qualche occasione non andata a segno che sembrava il preludio ad una partita storta. Non segnano le stelle ma ci pensa Wijnaldum a consegnare i tre punti al Liverpool che sale in classifica a quota ventuno. Il Manchester City è già lontano cinque punti nonostante la vittoria contro l'Everton, successo messo in dubbio in qualche fase del match ma la squadra di Pep Guardiola non si è mai disunita. Mahrez e Sterling hanno risposto a Calvert-Lewin che aveva ristabilito il punteggio di parità per i padroni di casa dopo l'acuto di Gabriel Jesus. I Citizens rimangono il miglior attacco della Premier League con 27 reti messe a segno, un'enormità anche viziata dall'ultimo 8-0 inflitto al povero Watford. Intanto è in programma per stasera il big match che vedrà all'Old Trafford la sfida tra il Manchester United e l'Arsenal, partita che sicuramente regalerà emozioni.

Sorpresa Leicester, bene Chelsea e Tottenham - Seconda vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque giornate per via dello stop contro il Manchester United. Continua a sorprendere il Leicester, sicuramente non ai livelli di quello di Ranieri ma stabilmente al terzo posto della graduatoria. Al King Power Stadium è un monologo delle Foxes, 5-0 il risultato finale della sfida contro il Newcastle. Risultato probabilmente viziato dall'espulsione di Hayden nel primo tempo ma i Magpies hanno più di un problema da risolvere. Non segna Abraham ma il Chelsea vince e convince. Contro il Brighton non è stato semplice, è servito un rigore di Jorginho per sbloccare il punteggio ma il 2-0 finale è meritato. Bene anche il Tottenham che vince 2-1 contro il Southampton, la squadra di Pochettino si dimostra più forte dell'ingenuità di Aurier e Kane regala tre punti importanti agli Spurs.

Prosegue la serie di risultati positivi per il West Ham che si piazza al quarto posto, 2-2 in casa del Bournemouth nonostante la formazione di Pellegrini si porti due volte in vantaggio con Yarmolenko e Cresswell. Male il Norwich nella difficile trasferta contro il Crystal Palace con i padroni di casa vittoriosi per 2-0. Secondo pareggio nelle ultime tre per l'Aston Villa, mal di vittoria per i neopromossi che sfiorano il colpo contro il Burnley ma vengono recuperati dalla rete del neozelandese Chris Wood. Chiudiamo con il Watford sempre più a picco, vittoria facile per il Wolves che si impone per 2-0.

I risultati della 7° Giornata

Sheffield United-Liverpool 0-1

Wolves-Watford 2-0

Tottenham-Southampton 2-1

Crystal Palace-Norwich 2-0

Chelsea-Brighton 2-0

Bournemouth-West Ham 2-2

Aston Villa-Burnley 2-2

Everton-Manchester City 1-3

Leicester-Newcastle 5-0

Manchester United-Arsenal (Oggi alle 20.45)