Il punto sulla Premier - Liverpool sulle ali di Salah, cade ancora l'Arsenal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppia cifra. Il Liverpool stacca anche la seconda in classifica di dieci punti, un cammino incredibile per la squadra di Jurgen Klopp che eguaglia il record di 49 punti conquistati in diciassette partite dal Manchester City di Guardiola di due anni fa. Reds lanciatissimi verso il titolo, nessuno quest'anno ha la forza di poter scippare il primo posto a Salah e compagni che non trovano avversari sulla propria strada. Un gol per tempo dell'egiziano manda in archivio la sfida contro il Watford sempre più fanalino di coda di questo campionato. Sono sei i punti di distacco dalla zona retrocessione per gli Hornets arroccati in ultima posizione con soli nove punti conquistati. Chi frena la sua corsa è il Leicester di Rodgers, soltanto pari contro il Norwich chiudendo in svantaggio la prima frazione di gioco. Sblocca l'incontro Pukki, pareggia manco a dirlo Jamie Vardy al diciassettesimo gol in altrettante partite. La vittoria con il West Ham sembrava aver dato nuova linfa all'Arsenal ma con il Manchester City c'è subito da ricredersi. Nel match tra Ljungberg e Guardiola, lo spagnolo termina il primo tempo con tre reti di vantaggio. Doppietta di De Bruyne e gol di Sterling, tanto basta per infliggere l'ennesima sconfitta agli irriconoscibili Gunners.

Non fosse stato per l'incidente di percorso contro il Manchester United, il Tottenham di Mourinho con lo Special One in panchina avrebbe inanellato soltanto successi. Non era semplice in casa del Wolves infatti i tre punti sono arrivati grazie ad un gol in pieno recupero di Vertonghen che consegna il quinto posto agli Spurs a sole tre lunghezze dal Chelsea. Proprio i Blues hanno visibilmente rallentato dopo un inizio super, altra sconfitta per la squadra di Lampard che cede il passo contro il Bournemouth grazie ad un gol di Gosling. Tanti errori sotto porta specie di Tammy Abraham, meno lucido rispetto alle prime giornate. Contro l'Everton non va oltre il pareggio il Manchester United, prima l'autorete di Lindelof e poi il jolly di Greenwood per Duncan Ferguson che conquista quattro punti in due gare.

La vera sorpresa del campionato oltre al Leicester è lo Sheffield United, neopromosso ed al sesto posto con 25 punti conquistati. 2-0 e seconda vittoria consecutiva contro l'Aston Villa, doppietta di Fleck e diversi errori di McGoldrick che potevano rendere il passivo ancora più pesante. Si ferma a due la striscia positiva del Newcastle che perde in casa del Burnley, decisivo nel secondo tempo il colpo di testa del bomber neozelandese Chris Wood. Rialza la testa il West Ham con Sebastian Haller che salva almeno per il momento la panchina di Pellegrini, gol decisivo dell'ex Eintracht per battere di misura il Southampton al St. Mary' Stadium. Questa sera poi in programma la sfida tra Crystal Palace e Brighton.