Il punto sulla Premier - Rimonte di Liverpool e City, cade ancora lo United

© foto di Insidefoto/Image Sport

Colpo su colpo, addirittura rimonta su rimonta. E' lotta serrata tra Liverpool e Manchester City in vista del big match di domenica prossima che vedrà lo scontro titanico tra Jurgen Klopp e Pep Guardiola. Sembrava una giornata storta per le due potenze del campionato inglese, al termine del primo i Reds erano sotto ad Anfield contro l'Aston Villa e in contemporanea il vantaggio all'Etihad del Southampton. Due risultati estremamente sorprendenti ma ribaltati nella ripresa. Quasi titanica la rimonta del Liverpool, sotto fino a tre minuti dalla fine. Le reti di Robertson e Mané (in pieno recupero) consegnano tre punti alla squadra di Klopp che mantiene il suo vantaggio di sei punti sul City rimanendo imbattuti. La squadra di Pep Guardiola protagonista della rimonta contro i Saints, Aguero e Walker decisivi ma non basta per avvicinarsi ai Reds. Si prevede spettacolo ad Anfield la prossima settimane.

Leicester e Chelsea, vittorie su vittorie - Il Leicester vince ancora, dopo lo storico 8-0 rifilato al Southampton è arrivato il successo sul difficile campo del Crystal Palace. Ancora Jamie Vardy, gol e capocannoniere della Premier League che valgono il terzo posto. Stessi punti del Chelsea, la formazione di Lampard vince ancora con i giovani Abraham e Pulisic anche dopo il momentaneo pareggio del fanalino di coda Watford ancora a secco di vittorie.

Che fatica per Tottenham, Manchester United e Arsenal - Il quinto posto è dell'Arsenal ma la squadra di Emery non convince, 1-1 il risultato finale contro i Wolves. Non basta Aubameyang ai Gunners che hanno conquistato soltanto due punti nelle ultime due partite. Piove sul bagnato per il Manchester United, quando la squadra di Solskjaer pareva in ripresa ecco il nuovo stop. Sconfitta contro il Bournemouth e campionato sempre più complicato come quello del Tottenham. Gli Spurs non vanno oltre il pareggio sul campo dell'Everton allungando ancor di più la crisi della formazione di Pochettino.

Continua a sorprendere lo Sheffield United, sesto posto in classifica per i neopromossi che dopo un tempo si sono sbarazzati della pratica Burnley con il rotondo risultato di 3-0. Delude il West Ham, sconfitto in casa contro il Newcastle per 2-3. Seconda vittoria consecutiva per il Brighton, 2-0 al Norwich che senza la reti di Pukki continua a fare estrema fatica.

I risultati dell'undicesima giornata di Premier League:

Bournemouth-Manchester United 1-0

Arsenal-Wolves 1-1

Aston Villa-Liverpool 1-2

Brighton-Norwich 2-0

Manchester City-Southampton 2-1

Sheffield United-Burnley 3-0

West Ham-Newcastle 2-3

Watford-Chelsea 1-2

Crystal Palace-Leicester 0-2

Everton-Tottenham 1-1