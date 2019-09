Il punto sulla Premier - Uragano Liverpool, Aguero show. Male lo United

© foto di Imago/Image Sport

L'anno buono? Difficile dirlo alla quarta giornata ma una cosa a certa, provate a fermare il Liverpool. Una squadra perfetta quella di Jurgen Klopp, implacabile e spettacolare. Contro il Burnley arriva la quarta vittoria consecutiva, 3-0 il risultato finale anche senza la firma di Salah. Dodici reti messe a segno, una media di tre a giornata. Un uragano che si abbattuto sulla Premier League, un titolo che dalle parti di Liverpool manca addirittura da ben trent'anni. Non è da meno il Manchester City, la formazione di Pep Guardiola ha spazzato via il Brighton senza troppi complimenti. 4-0 il risultato finale dei Citienzs, sugli scudi il Kun Aguero. L'attaccante argentino ha siglato una doppietta, due perle dell'ex Atletico Madrid. Quasi da record la marcatura di Bernando Silva, il portoghese al primo pallone giocato ha chiuso il punteggio. Sarà probabilmente ancora una lotta a due per la vittoria finale.

Spettacolo a Londra. Male United e Chelsea - Tre pareggi delle grandi, tre pareggi da analizzare in fondo. Partiamo dal derby del Nord di Londra, 2-2 il risultato finale all'Emirates tra Arsenal e Tottenham. Una partita dai due volti, un tempo con pieno dominio degli Spurs con le reti realizzate da Eriksen e Kane. Nel finale di prima frazione si risvegliano i padroni di casa, Lacazette a segno e rete del pari firmata dal solito Aubameyang. Sale in classifica l'Arsenal mentre fatica a carburare il Tottenham. Ancora deludente il Manchester United, la formazione di Solskjaer non va oltre il pareggio contro il Southampton con il risultato di 1-1. Bravo David James, il giovanissimo ex Swansea a segno per la seconda gara consecutiva con l'ennesimo super gol ma non basta. Delude anche il Chelsea, sembrava la giornata giusta con la doppietta di Tammy Abraham. Ripresa da dimenticare, lo Sheffield ne approfitta e ristabilisce la parità con un super Robinson e l'autore di Zouma. Dietro in classifica i Blues.

Super Vardy, male l'Aston Villa - Terza posizione in classifica, nessuna sconfitta e seconda vittoria consecutiva. Il Leicester non molla un colpo, 3-1 contro il Bournemouth grazie al solito Jamie Vardy. Decisivo contro lo Sheffield, doppietta sabato e trascinatore delle Foxes. Non ingrana l'Aston Villa, terza vittoria in quattro gare per una delle squadre che ha speso di più sul mercato. In dieci uomini i Villans hanno ceduto nel finale contro il Crystal Palace, decisiva la rete di Ayew. Il Watford conquista il primo punto della stagione, 1-1 il finale sul campo del Newcastle. Il West Ham bissa il successo di settimana scorsa, ancora una volta Sebastien Haller mette la firma per il 2-0 finale contro il Norwich di Pukki con il finlandese a secco per la prima volta. Gol e spettacolo tra Everton e Wolves, ha la meglio la squadra di Liverpool che vince 3-2 ma senza mandare in rete Moise Kean.

I risultati della quarta giornata di Premier League

Southampton-Manchester United 1-1

West Ham-Norwich 2-0

Newcastle-Watford 1-1

Manchester City-Brighton 4-0

Leicester-Bournemouth 3-1

Crystal Palace-Aston Villa 1-0

Chelsea-Sheffield United 2-2

Burnley-Liverpool 0-3

Everton-Wolves 3-2

Arsenal-Tottenham 2-2