Il punto sulla Premier - Vittoria finale e posti Champions, tutto in bilico

Premier League, 32^ giornata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un inseguimento emozionante, lassù in cima alla Premier League. Un botta e risposta continuo tra Manchester City e Liverpool che, salvo clamorosi tonfi di una delle due parti impegnate, sembra proprio potersi protrarre fino agli ultimi istanti di questo campionato. Ma non solo, perché sono attese fuoco, fiamme e scintille anche nella corsa alla Champions League, infiammata dai risultati del weekend. In attesa di nuovi capitoli, andiamo a vedere cosa è successo nel weekend d'Oltremanica.

Le partite delle big - Ha aperto le danze il Manchester City. La squadra di Guardiola ha risolto senza troppi affanni, grazie anche ai generosi assist della difesa di casa, la pratica Fulham, svolgendo il suo compito per mettere pressione al Liverpool, impegnato il giorno dopo nel complicato test interno col Tottenham. Superato, anche se col brivido e solo in extremis grazie ad un clamoroso pasticcio di Lloris ed Alderweireld, autore dell'autogol che ha regalato i tre punti, e restituito il primato, al Liverpool. La sconfitta degli Spurs poi ha riaperto totalmente le dinamiche della corsa a terzo e quarto posto, nella quale l'Arsenal può ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto se vincesse questa sera il monday night contro il Newcastle, mettendosi per la prima volta in stagione in una posizione di vantaggio verso tutte le altre rivali. Che però dal canto loro, hanno vinto: Chelsea e Manchester United hanno ottenuto il massimo bottino, di misura, peraltro con lo stesso risultato, rispettivamente contro Cardiff e Watford. In coda ormai si attende solamente la matematica per sancire le retrocessioni di Fulham ed Huddersfield, con il Cardiff che adesso paga cinque punti dalla zona salvezza, pur con una gara in meno rispetto al Burnley. Ma il tempo comincia a stringere.

Risultati

Fulham - Manchester City 0-2

Brighton - Southampton 0-1

Burnley - Wolverhampton 2-0

Crystal Palace - Huddersfield 2-0

Leicester - Bournemouth 2-0

Manchester United - Watford 2-1

West Ham - Everton 0-2

Cardiff - Chelsea 1-2

Liverpool - Tottenham 2-1

Arsenal - Newcastle (stasera, ore 21)

Classifica

Liverpool 79; Manchester City* 77; Tottenham* e Manchester United* 61; Arsenal** e Chelsea* 60; Wolverhampton* e Leicester 44; Everton e Watford* 43; West Ham 42; Bournemouth 38; Crystal Palace* 36; Newcastle* 35; Brighton**, Southampton* e Burnley 33; Cardiff* 28; Fulham 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno

**= due partite in meno