Indulto in Liga: revocate sei sanzioni pendenti dallo scorso campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Liga ha deciso: niente squalifiche per chi aveva accumulato sanzioni dalla scorsa edizione del campionato. Il consiglio del massimo campionato spagnolo ha infatti regalato una sorta di indulto, su invito del presidente federale Rubiales, ai sei giocatori sui quali pendevano precedenti punizioni. Sorride soprattutto il Real Madrid, che potrà disporre di Carvajal (in foto) nella trasferta di Vigo, ma anche Valencia (Parejo e Gaya), Real Sociedad (Elustondo e Llorente), oltre al Getafe in cui sarà presente il serbo Maksimovic.