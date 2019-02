Kuba torna a casa: Blaszczykowski al Wisla per 116 euro al mese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kuba Blaszczykowski torna a casa. L'ex jolly di Borussia Dortmund e Fiorentina sarà presentato oggi in conferenza stampa dal Wisla Cracovia, club dove aveva cominciato il suo lungo percorso tra i professionisti. Dopo essersi svincolato dal Wolfsburg, il polacco si rimette in gioco con uno stipendio simbolico: guadagnerà infatti fino a giugno circa 116 euro al mese, che destinerà all'acquisto di biglietti per lo stadio per i bambini degli orfanotrofi. Lo riporta il portale polacco Onet.